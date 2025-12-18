Yeğeninin alerjisi için başladı! Şimdi Türkiye'ye açıldı: Örgü oyuncaklar ile hayatı değişti

Samsun Büyükşehir Belediye Çok Amaçlı Salonda düzenlenen Alışveriş ve Dayanışma Şenliği, el emeği ürünleriyle geçimini sağlayan kadınların hikayelerine de ev sahipliği yapıyor. Şenlikte yer alan Gülten Sezgin, yaklaşık 10 yıldır ördüğü antialerjik amigurumi (örgü) oyuncaklarla hem çocukları sevindiriyor hem de üniversitede okuyan iki oğlunun eğitimine katkı sağlıyor.

Örgü oyuncak yapmaya yeğeninin doğumuyla başladığını anlatan Sezgin, alerjisi nedeniyle hazır oyuncaklara dokunamayan yeğeni için bir alternatif üretmek istediğini söyledi. Sezgin, "Yeğenim doğduğunda alerjisi vardı, oyuncaklara ellediğinde elleri kızarıyordu. Teyzesi olarak ona küçük bir hediye yapmak istedim. Bunun üzerine örgü oyuncaklar yapmaya başladım. O oyuncak onun uyku arkadaşı oldu ve çok mutlu oldu. Böylece bu işe devam ettim" dedi.





"UYKU ARKADAŞLARI, KÜÇÜK MASKOTLAR"

Zamanla örgü oyuncakların çevresinden de ilgi görmeye başladığını ifade eden Sezgin, çocukların taleplerine göre üretim yaptığını belirtti. Sezgin, "Daha çok örgü oyuncaklar yapıyorum. Çizgi film karakterleri, uyku arkadaşları, küçük maskot oyuncaklar ve anahtarlıklar örüyorum. Çocukların isteklerine göre şekillendiriyorum" diye konuştu.



Ailelerin özellikle sağlıklı ve temizlenebilir ürünlere yöneldiğini vurgulayan Sezgin, yaptığı oyuncakların tamamının antialerjik olduğunu belirterek, "Aileler daha çok elde ya da makinede yıkanabilen oyuncakları tercih ediyor. Ben de tamamen antialerjik oyuncaklar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İki oğlunun da üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Sezgin, "Yaptığım oyuncaklarla onlara katkıda bulunuyorum. Hem üretmek hem de çocukları mutlu etmek beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.



Gülten Sezgin ayrıca Amazon Köyü Kadın Girişimcileri Yapay Zeka ile 360 derece tasarım yarışmasında birinci oldu.



