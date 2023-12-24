Yeni yılın şans simgesi: Kokinalar! Yıl sonuna kadar çürümezse...

Kokina çiçeği, yılbaşında eve bereket, şans ve uğur getirmesi için genellikle bağlı olarak alınır. Bu bağlama işlemi, kokina çiçeğinin enerjisini hapsetmek ve onu canlı tutmak için yapılır. Kokina çiçeği, bağlı olarak alındığında, suyun içine konulur ve oda sıcaklığında bir yerde muhafaza edilir.

Kokina çiçeği, yılbaşında evlere bereket, şans ve uğur getirmesi için kullanılan bir gelenektir. Bu gelenek, günümüzde de devam etmektedir ve birçok kişi yılbaşında eve kokina çiçeği alıyor.