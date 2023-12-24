Yeni yılın şans simgesi: Kokinalar! Yıl sonuna kadar çürümezse...

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, halk arasında bolluk ve şansın simgesi olarak görülen kokinayı ve çiçeğin hazırlanış sürecini AA muhabirine anlattı. Önceki yıllara oranla, bu yılki kokina satışında artış yaşandığını belirten Çimen, çiçeğin geçen yılki fiyatlarla satıldığını kaydetti.
Kokinalar ile ilgili bilgi veren Çimen, "Kokina çiçeği rağbette. Halk arasında bereket ve uğur getirdiği söyleniyor, renginin de kırmızı olmasıyla büyük sempati kazanıyor." dedi.
Kokinanın bakıma, suya ve ışığa ihtiyaç duymadan bir yılı aşkın süre bozulmadan kalabildiğini belirten Çimen, bu özellikleri nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlandığını söyledi.
Kokina çiçeği, yeşil dikenimsi yaprakları ve kıpkırmızı meyveleriyle oldukça gösterişli bir bitkidir. Bu nedenle, yılbaşı dekorasyonunda da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çiçekler, özellikle kırmızı ve yeşil renkleriyle yılbaşı ruhunu yansıtması açısından da oldukça uygun bir seçim olarak değerlendiriliyor.
Kokina çiçeği, yılbaşında eve bereket, şans ve uğur getirmesi için genellikle bağlı olarak alınır. Bu bağlama işlemi, kokina çiçeğinin enerjisini hapsetmek ve onu canlı tutmak için yapılır. Kokina çiçeği, bağlı olarak alındığında, suyun içine konulur ve oda sıcaklığında bir yerde muhafaza edilir.
Kokina çiçeği, yılbaşında evlere bereket, şans ve uğur getirmesi için kullanılan bir gelenektir. Bu gelenek, günümüzde de devam etmektedir ve birçok kişi yılbaşında eve kokina çiçeği alıyor.
Kokina çiçeği ile ilgili inanışlar yalnızca halk arasındaki bir söylentiden ibaret olsa da, bu gelenek, yılbaşında insanlara mutluluk ve umut veriyor.
Kokinanın daha çok İstanbul'da toplanarak yapıldığını aktaran Çimen, "Kokina, Roman kadınlar tarafından yapılıyor. Dikenli bitki olduğu için yapılışı çok meşakkatlidir. Daha sonra çiçekçilere satışı yapılıyor. Bir yılda bir ay çalışıp, bir yıllık kazançlarını elde ediyorlar. Yılbaşında ziyaretlerde verilecek en güzel hediyenin emek sarf edildiği için kokina olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.