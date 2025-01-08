Yerin altındaki Tuz Mağaraları'nın koruyucusu Duman! Turistlere eşlik ediyor

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda geçmişten bugüne tuz madeni çıkarılması sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliği ve Kaymakamlık tarafından turizme kazandırıldı. Geçen yıl 150 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaralarda, sokaktan sahiplenilen ve "Duman" adı verilen kedi de yaşıyor.

Görevlilerin yakından ilgilenerek tüm ihtiyaçlarını karşıladığı kedi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaz kış gezdiği mağarada ilgi odağı oldu. Sevimli hareketleriyle neşe kaynağı haline gelen kedi, ziyaretçilere eşlik edip mağarayı geziyor. "Duman", gördüğü yoğun ilgiyle gününün tamamını mağaradaki galerilerde geçiriyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLUYOR

Azerbaycan'dan gelen turist rehberi Yıldız Aliyeva, yerin altındaki mağaraları çok beğendiklerini, gezmekten de keyif aldıklarını söyledi. Mağarada gezi sırasında "Duman" ile karşılaştıklarını anlatan Aliyeva, sevimli halleriyle hayvana ilgi gösterdiklerini belirtti.

Gezi boyunca kedinin yanlarından hiç ayrılmadığını dile getiren Aliyeva, "Burada kedinin bizlere eşlik etmesi çok mutlu etti. Benim de arkadaşlarımın da ilgi odağı oldu." dedi.

Ziyaretçilerden Fatime Badalova da "Duman"ın gezi boyunca kendilerine eşlik ettiğini belirterek, "Bu kediyi çok sevdik. Adeta dağın içinde bize rehberlik etti, o çok meraklı, biz de onu takip ettik. Onunla mağarayı ve dağı gezerek merakımızı giderdik." ifadelerini kullandı.