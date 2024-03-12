Yerleri parıl parıl yapan yöntem! Eğer böyle hazırlarsanız…

Özellikle kirli zeminleri temizliyorsanız, paspas suyunun ne kadar çabuk griye döndüğünü ve kirli hale geldiğini fark edeceksiniz - ve eğer paspasınızı içine daldırmaya devam ederseniz, yaptığınız tek şey onu tekrar zemine yaymak olur.

Bunun alternatifi suyu değiştirmek ve temiz hale getirmek için deterjan eklemektir, ancak bu da zaman alıcı ve uğraştırıcıdır.

Temizlik ipuçları paylaşan Samina Iltaf, ustaca numarasını gösterdiği bir video paylaştı. İçerik oluşturucu, fazla suyu paspastan sıkmak için döndürme işlevine sahip geniş bir vileda kovası gösterdi.

Normalde kirli fazlalık doğrudan kovaya düşer ve ardından paspasınızı tekrar çamurlu suya batırmanız gerekir. Ancak bunun yerine, geniş kovaya temiz su dolu ayrı bir kovayı vileda kovasının boş yerine yerleştirdi; böylece kirli su, temiz sudan ayrıldı.

Bu, aşırı kirli sudan kurtulmak için paspası döndürdüğünde temiz kovadaki sudan ayrı bir yerde biriktiği anlamına gelmektedir. Kendisi şöyle açıkladı: "Her kullanımdan sonra paspası kirli suya karıştırmak yerine, ılık temiz su ve yer temizleyiciyle dolu küçük bir kova kullandım."

"Zemin alanı güzelce silindikten sonra, ilk turda kullandığım tüm kirli suyu durulayıp çıkarıyorum."

"Daha sonra, ikinci tur için hazır olan paspası yıkamak için temiz suyu kullanmaya devam ediyorum, sonra da temiz bir şekilde duruluyorum. Bu yerlerin hızlıca tertemiz olmasını sağlıyor."