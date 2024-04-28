"Yılın Ebesi" seçildi! Hastalar dört gözle onu arıyor...

Doğuma, annelerin o anda yaşadığı mutluluğa her an şahit olduğunu anlatan Topçu, "Gerçekten o anları yaşamak kadar güzel bir şey yok. İşimi çok severek yapıyorum. Takdir görmek, teşekkür görmek de çok güzel bir şey. Mesleğimiz boyunca biz bunu yaşıyoruz. Gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum." dedi.

ANNELER ANI DEFTERİNE DUYGULARINI YAZIYOR

Hastalar için hastanede anı defterinin bulunduğunu ifade eden Topçu, şöyle konuştu:

"Hastalarımız güzel anları yazıya döküyor. Hastalarımız çok güzel şeyler yazıyor. Biz o defteri sonra okuduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Çok güzel şeyler yazıyorlar. Anılarını paylaşmaları bizim için de çok güzel bir şey. Bu hafta bir hastam geldi, 3,5 yıl önce doğumunu yaptırmışım. Bana teşekkür etmek için kızıyla birlikte gelmiş. Çok tatlılardı. Biz hastalarımızı unutabiliyoruz ama onlar burada yaşadığı anıları, mutluluğu, hiçbir şeyi unutmuyor. Bizleri unutmuyorlar. Takdir görmek çok güzel. Unutulmamak çok güzel bir şey. Sağlık Bakanımız da geçen gün bir yazı paylaşmıştı, 'Ebeler anneleri, anneler ebeleri hiç unutmaz' diye. İyi ki ebeyim."