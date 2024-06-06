YKS'de başarının formülü uzmanı verdi: "Turlama, kodlama ve kalem kullanımı"





"MOTİVASYONUNUZU KORUYUN"

Sınavın son günlerinde öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutması gerektiğini söyleyen Sarar, "Her yıl sınavlarla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılır, ancak bu tür düşüncelere kapılmamak gerekir. Sınavın ne kadar zor veya kolay olacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Unutmayın ki, eğer sınav zor ise bu durum tüm adaylar için geçerlidir ve eğer sınav kolay ise yine aynı şekilde herkes için kolaydır. Dolayısıyla, bu tür tahminlerin sizi etkilemesine izin vermeyin ve motivasyonunuzu koruyun" dedi.





"SORULARA ÖN YARGILI YAKLAŞMAYIN"

"Sonuca değil sürece odaklanmak da önemlidir" diyen Sarar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürekli olarak sınavda alacağınız puan veya istediğiniz okulu kazanıp kazanamayacağınıza odaklanmak, sınav kaygınızı artırabilir. Bunun yerine süreç boyunca yaşadığınız gelişime odaklanarak daha etkili bir hazırlık süreci geçirebilirsiniz. Sınavlarda sorulara ön yargılı yaklaşmayın. Hem zor hem de kolay sorular olacaktır; 'Bu kadar kolay soru olmaz' diyerek yanılmayın. Unutmayın, birçok öğrenci en basit sorularda hata yapar. Uzun soruların zor olduğunu düşünmeyin; dikkatle okuyun. Kararsız kaldığınızda, ilk işaretlediğiniz seçeneği değiştirmeyin; genellikle doğru olan ilk seçeneğinizdir. Sezgilerinize güvenin, aceleyle değişiklik yapmaktan kaçının. Bu stratejilerle başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız."