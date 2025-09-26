Yorganları ne zaman çıkaracağız? Uzmanı en uygun tarihi açıkladı!

İç tasarım uzmanı Chloe Barrow, yorgan değiştirmek için ideal tarihin olduğunu belirtti. Uzman, bu tarihe uymanın "konforlu" bir uyku için önemli olduğunu söylüyor. Barrow, önerisini sıcaklık tahminlerine dayandırıyor: "Son beş yılda Eylül'den Ekim'e ortalama 3,1 derecelik bir sıcaklık düşüşü gözlendi. 2024 yılı ise 2020'den bu yana Ekim ortalamasının ilk kez 12 derecenin altına düştüğü yıl oldu."

Barrow, 2025 yılında da benzer bir ortalama yaşansa bile bunun, kışlık yorganı tam zamanlı kullanmak için yeterince soğuk olmadığını belirtiyor. Uzman, "Kalın yorganı ancak sıcaklıklar 10 derece Celsius ve altına tutarlı bir şekilde düştüğünde değiştirmeliyiz. Ekim-Kasım dönemi verilerine baktığımızda son dokuz yılda bu düşüşün sürekli olarak 10 derece altında olduğunu görüyoruz" dedi.

Bu verilere dayanarak, Chloe Barrow yorgan değiştirmek için "kesin tarihi" Ekim ayı olarak belirledi. "Bu tarih, beklenen sonbahar-sonbahar başı soğuk hava dalgasından önce konforlu bir uyku çekmenizi sağlayacak" diye ekledi.

Uzman, doğru yorgan seçimi hakkında da önerilerde bulundu. Yorganın "tog" değeri, yani termal izolasyon derecesi, sıcaklığı belirliyor. İyi yalıtımlı evlerde 9-10,5 tog yorgan yeterliyken, daha az yalıtımlı evlerde 13,5 tog tercih edilebilir. Merkezi ısıtma olmayan evlerde ise 15 tog en yüksek ve konforlu seçenek olarak öneriliyor.

Barrow, "Öneriler evden eve değişebilir. Önemli olan sizin için en uygun olan yorganı seçmek ve iyi bir gece uykusu sağlamaktır" diyerek uyarısını sonlandırdı.