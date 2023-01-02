Yumurta akını sarısından ayırmanın püf noktaları! Bu kaşık yöntemiyle...

Yumurtayı birbirinden ayırmak için çeşitli yöntemler deneriz. Hatta en bilinen yöntemlerden biri ise, kabuklarıyla birbirinden ayırmak oluyor. Peki yumurtayı birbirinden ayırmak için hangi yöntemi kullanmalısınız? Öyleyse gelin birlikte hayatınızı kolaylaştıracak tüyolara bir bakalım.
ŞİŞE İLE KESİN
Yumurtaları düz bir tabağa kırın ve küçük ağızlı normal bir plastik şişe kullanarak hafifçe sıkın. Ardından bir sıra oluşturun ve sarının üzerine yerleştirin ve saniyeler içinde şişe sarıyı çekecektir.
HUNİ KULLANIN
Bu basit mutfak aleti genellikle küçük ağızlı şişelere yağ dökmek için kullanılır, ancak yumurta sarısını ayırmak için de kullanabilirsiniz, ilk olarak huniyi bir kasenin üzerinde tutarak, yumurtayı kırın ve kaygan yumurta akı içinden kayarak ayrılacaktır.
EN ÇOK BİLİNEN YÖNTEM
İkisini ayırmanın geleneksel yolu, yarımları bir arada tutarak ve beyaz kısmın çatlaktan dışarı sızmasına izin vererek yumurtayı hafifçe kırmaktır. Bu, ikisini çok kolay ayırmanıza yardımcı olacaktır, ancak sarısını çıkarmak için çok dikkatli olmalısınız.
PARMAKLARINIZI KULLANIN
Bu, fırıncıların ikisini ayırarak yumurta bazlı tatlılar ve tuzlu yapmak için kullandıkları başka bir eski hiledir. Yumurta sarısını karıştırmamak için büyük bir kase veya tepsi üzerinde açın, iki elinizi de hafifçe kullanarak sarısını alın ve farklı bir kapta tutun.
KAŞIK YÖNTEMİ
Bir kase alın ve bir kaşık yerleştirin, yumurtayı kaşığın tam üzerine kırın, bu yumurta akının dışarı kaymasını ve sarının yemek kaşığı içinde toplanmasını sağlayacaktır.
Not: Yumurta sarısının çok akışkan olmamasını sağlamanın en iyi yolu buzdolabında bekletmek ve sonrasında bu yöntemleri uygulamaktır.