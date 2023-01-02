Yumurta akını sarısından ayırmanın püf noktaları! Bu kaşık yöntemiyle...

EN ÇOK BİLİNEN YÖNTEM İkisini ayırmanın geleneksel yolu, yarımları bir arada tutarak ve beyaz kısmın çatlaktan dışarı sızmasına izin vererek yumurtayı hafifçe kırmaktır. Bu, ikisini çok kolay ayırmanıza yardımcı olacaktır, ancak sarısını çıkarmak için çok dikkatli olmalısınız.

PARMAKLARINIZI KULLANIN Bu, fırıncıların ikisini ayırarak yumurta bazlı tatlılar ve tuzlu yapmak için kullandıkları başka bir eski hiledir. Yumurta sarısını karıştırmamak için büyük bir kase veya tepsi üzerinde açın, iki elinizi de hafifçe kullanarak sarısını alın ve farklı bir kapta tutun.