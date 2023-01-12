Yumurtaların rengindeki farklılıklar ne anlama gelir? Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...

Bu yazıda yumurtaların renklerinin ne anlama geldiğini ve neden farklı renkte olduklarını detaylı bir şekilde açıklıyoruz.

Tavuk yumurtası farklı renklerde olabilir ve markette genelde hem kahverengi hem de beyaz yumurta bulabilirsiniz. Ancak, birçok insan yumurtaların neden farklı renklere sahip olduğunu bilmiyor.

Cevap oldukça basittir, yumurtanın rengi tavuğun cinsine bağlıdır. Örneğin, Beyaz Ligorin tavuğu beyaz kabuklu yumurtlarken, Plymouth Rocks ve Nick Brown tavukları kahverengi yumurta yumurtlar. Araucana ve Ameraucana gibi bazı tavuk türleri mavi veya mavi-yeşil bile yumurtalar bırakabilir.

Farklı yumurta kabuğu renkleri, tavukların ürettiği pigmentlerden gelir. Kahverengi yumurta kabuklarındaki ana pigment protoporfirin IX olarak adlandırılır. Kana kırmızı rengini veren bileşik olan heme'den yapılmıştır. Mavi yumurta kabuklarında bulunan ana pigment, yine heme'den gelen biliverdin olarak adlandırılır. Bazen morluklara mavi-yeşil bir renk veren aynı pigmenttir.