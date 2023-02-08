Yüreği kendisinden büyük: 4 yaşındaki Siraç, hiç giymediği kıyafetlerini depremzedelere taşıyor

4 yaşındaki Siraç Şahinbaş da annesi ve babası ile birlikte depremzedelere yardım etmek için hiç giymediği kıyafetlerini getirdi.

Baba Ali Şahinbaş, oğlunun depremi öğrendiğinde üzüldüğünü belirterek, "Depremde zarar gören arkadaşlarına hiç giymediği pantolon, mont ve ayakkabıları gönderdi. Çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Biz burada üşüyoruz, orada insanlar ne yapıyor düşünmek istemiyorum. Çok üzücü bir durum." dedi.