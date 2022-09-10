Yüzümüzde yaşayan gizli canlı: Kirpik maytları!

Kulağa oldukça korkunç geldiğini biliyoru. Peki gerçekten korkulacak bir şey mi bu canlılar? Kirpik maytlarını tamamen yok etmek isteseniz de bu imkansız! Bizimle sonsuza dek yaşayacak tek şey olabilirler. Gelin size bunun nasıl olduğunu anlatalım.
VÜCUDUMUZUN HER BÖLÜMÜNDE BULUNUYORLAR
Kirpik maytları hemen hemen vücudumuzun her bölümünde bulunuyor. Özellikle de yanak, kaş, kirpik ve burun gibi kıl köklerinin içinde yaşarlar ve bizden fazlasıyla faydalanırlar. Bu maytlar vücudumuz üzerinde parazit olarak yaşarlar. Ayrıca bu canlılar göz kapaklarında ciddi iltihaplanmalara neden olabiliyor.
Maytların sayısı yükseldikçe, demodikoz adı verilen uyuz hastalığının bir çeşidine neden oluyor. Yani yaş arttıkça bu oran da giderek yükselir. Bu hastalık genelde stresli koşullarda çalışanlarda ve sık sık hasta olanlarda görülür. Kaşınma, şişme ve deri bozuklukları gibi de belirtiler verir. Neyse ki korkmanıza gerek yok bu durum çokta ciddiye alınacak bir şey değil…
KİRPİK MAYTLARI BULAŞICI MIDIR?
Bu maytlar bulaşıcı olabilir. Kirpik maytlarıi, onlara sahip olan diğer kişilerle temastan yayılabilir. Bu, kirpiklerinde veya cildinde akar istilası olan başka biriyle yakın temas kurmanın bir sonucunda meydana gelebilir.
Ayrıca eğer makyaj malzemelerinizi bir başkasıyla paylaşıyorsanız bunlarda kirpik maytlarının oluşumuna ve bulaşmasına sebep olur. Maskara, kirpik fırçaları ve kirpik çevresinde kullanılan diğer kozmetikler yoluyla yayılabileceğinden, bu tür tavsiyeler özellikle kirpik maytları için geçerlidir.
NASIL TEMİZLENİR?
Kirpik bazen gözde ciddi problemlere yol açabilir. İyi hijyen ve göz sağlığı, ilk etapta akarlardan kaçınmaya yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir.