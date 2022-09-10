Yüzümüzde yaşayan gizli canlı: Kirpik maytları!

Kulağa oldukça korkunç geldiğini biliyoru. Peki gerçekten korkulacak bir şey mi bu canlılar? Kirpik maytlarını tamamen yok etmek isteseniz de bu imkansız! Bizimle sonsuza dek yaşayacak tek şey olabilirler. Gelin size bunun nasıl olduğunu anlatalım.

VÜCUDUMUZUN HER BÖLÜMÜNDE BULUNUYORLAR

Kirpik maytları hemen hemen vücudumuzun her bölümünde bulunuyor. Özellikle de yanak, kaş, kirpik ve burun gibi kıl köklerinin içinde yaşarlar ve bizden fazlasıyla faydalanırlar. Bu maytlar vücudumuz üzerinde parazit olarak yaşarlar. Ayrıca bu canlılar göz kapaklarında ciddi iltihaplanmalara neden olabiliyor.

Maytların sayısı yükseldikçe, demodikoz adı verilen uyuz hastalığının bir çeşidine neden oluyor. Yani yaş arttıkça bu oran da giderek yükselir. Bu hastalık genelde stresli koşullarda çalışanlarda ve sık sık hasta olanlarda görülür. Kaşınma, şişme ve deri bozuklukları gibi de belirtiler verir. Neyse ki korkmanıza gerek yok bu durum çokta ciddiye alınacak bir şey değil…