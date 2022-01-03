Prof. Dr. Turan Uslu

Çene eklemi, boyun omurgasına, dişlere yakın, kafatasına bağlı bir eklemdir. Bu nedenle bu bölgelerdeki rahatsızlıklar çene eklemini de etkiler. Normal bir kişi çene eklemini; çiğneme, yutma, soluk alıp verme ve konuşma sırasında günde yaklaşık 2 bin defa kullanır. Alt çenenin hareketleri, boyun ve çene kaslarının hareketi ile oluşur. Alt çene kemiği; aşağı, yukarı, öne ve yanlara doğru hareket eder.

Teşhis nasıl konulur?

Çene eklemi hastalıklarında en önemli teşhis yöntemi hastanın hikâyesi ve muayenedir. Ancak bunun yanında röntgen, MRI gibi radyolojik incelemelerin de teşhiste faydası olabilir.

Çene eklemi hastalıklarında hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor?

Çene eklemi hastalıklarında; çeşitli tedavi yöntemleri bulunmakla birlikte, bunların en önemlisi hastanın doktoru tarafından yeterli ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesidir. Hastanın korkusunun yenilmesi, anksiyetesinin giderilmesi çok önemlidir.

· Ev programı ve egzersiz: Hastanın evde yapacağı egzersizleri ve günlük hayatında dikkat etmesi gereken durumların eğitimini içeren tedavinin en önemli kısımlarından biridir.

· İMS (kuru iğne tedavisi), çok etkilidir.

· Fizik tedavi: Sıcak ve soğuk uygulamalar, TENS, ultrason, egzersizler

· İlaç tedavisi: Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve antidepresanlar sayılabilir.

· Eklem içine enjeksiyon: Özellikle eklemde kayganlığın arttırılması, eklem içinde ağrı oluşturan reaksiyonların azaltılması amacıyla çeşitli enjeksiyon uygulamaları kullanılabilir, hyalüronik asit, kortizon enjeksiyonları

· Psikolojik destek

· Çene eklemi için gece splintleri: Gece alt çeneye takılan splintler, eklem açıklığını sağlamakta ve diş sıkmayı önlemekte kullanılır.

· Manüel tedavi: Eklem diskinin yerinden kayması sonucu oluşan çene kilitlenmesinin açılması veya kasların gerilerek gevşetilmesi amacıyla kullanılır.

ÇENE EKLEMİNİZİ DOĞRU KULLANIN

· Her iki çene ekleminizi eşit kullanın

· Diş sıkma, gıcırdatma alışkanlığınızı terk etmeye çalışın, gerekirse psikolojik destek alın

· Sakız çiğnemeyin, sert ve zor çiğnenen yiyeceklerden uzak durun.

· Fibromiyalji hastalığınız varsa tedavi olun

· Boyun omurgası problemleriniz varsa tedavi olun

· Çene eklemlerinizde uyum problemi varsa tedavi olun

· En önemlisi duruşunuza özen gösterin