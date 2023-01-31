Uzm.Klin.Psk. Merve Tokgöz

Günlük hayattaki davranış örnekleri ve mini bir test ile cevabı öğrenebilirsiniz. Bir ilişkinin başlangıç aşamalarında narsisizm belirtilerini fark etmek genellikle zordur, ancak zamanla bu işaretler daha net görülebilir. Bu yazı, partnerinizin narsisizm belirtileri taşıyıp taşımadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Yaygın narsisistik kişilik özelliklerle başlayalım;

Kendini beğenmişlik veya üstünlük duygusuna sahip olmak

Etkileyici, ünlü veya önemli biri olmakla ilgili ciddi bir uğraş

Yeteneklerini ve başarılarını abartmak

Hayranlık ve kabul görme arzusu

Güzellik, aşk, güç veya başarı ile meşgul olmak

Abartılı bir benzersiz olma duygusuna sahip olmak

İnsanları kendi işleri için manipüle etmek ve kullanmak

Başkalarına karşı empati ve şefkat eksikliği

Ortamlarda ilgi odağı olmak istemek

Küçük başarılarda bile yüksek övgü isteği

Başka insanların kendisini kıskandığını düşünmek

BİR NARSİSTLE BERABER OLABİLİR MİSİNİZ?

Narsisistik kişilik örüntüleri olan birinin günlük hayatta sergileyebileceği bazı davranışlara göz atalım. İşte bu sorunun cevabı için kendinize sorabileceğiniz bazı sorular:

İLİŞKİNİN BAŞINDA SİZE DÜNYADAKİ EN ÖZEL KİŞİYMİŞSİNİZ GİBİ HİSSETTİRDİ Mİ?

Narsisizmin en yaygın erken göstergelerinden biri, "aşk bombardımanı" olarak bilinen aşamadır. İlişkinin başlangıcında, narsist genellikle size karşı çok yüksektir ve inanılmaz derecede özel hissetmenizi sağlar. Hediyeler, sabaha kadar süren telefon konuşmaları, okula veya iş yerine sürprizler, sizin çok özel biri olduğunuzu anlatan uzun mesajlar, ruh ikizi olduğunuza inandırma çabaları ve daha fazlası… Başlangıçta size tam bir kraliçe gibi davranırlar.

Mükemmel bir partner olmaktan, yargılayıcı, çabuk öfkelenen ve bencil birine ani geçişleri sarsıcıdır. Bana gelen insanlar bu durumu, "uçurumun kenarından atılmış gibi hissediyorum" diye açıklarlar. Âşık oldukları nazik, sevgi dolu kişinin nereye gittiğini merak ederler. Genellikle bir süre o kişi geri gelsin diye çok sabırlı davranırlar.

PARTNERİZİNE BİR ŞEY ANLATTIĞINIZDA SIKÇA ABARTTIĞINIZI SÖYLÜYOR MU?

Narsistik özellikler taşıyan partneriniz o uygun olduğunda sizinle konuşur. Sizin ihtiyaçlarınızın önemi yoktur. Gelecek planlarınızı ve endişelerinizi konuşamazsınız. Bir anda konunun onunla ilgili yerlere evrildiğini görürsünüz.

Sıkça kendileriyle ve başarılarıyla övünürler ve sizin hayatınızla nadiren ilgilenirler. Hayatınızda olup biten herhangi bir şey hakkında pek soru sormazlar. Canınızı sıkan şeyleri anlattığınızda çoğunlukla abarttığınızı ve gereksiz şeylere takıldığınızı söylerler.

İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİĞİNDE ÖFKELENİYOR MU?

Narsistler, zorluklar karşısında cezalandırıcı bir tutum sergilerler. Bu da genellikle öfkeyle olur. İki farklı narsisistik öfke türü vardır: dışa dönük veya patlayıcı ve içe dönük veya pasif. Patlayıcı öfke: Kişi hakaretler savurur, bağırır ve bağırır ve hatta diğer insanları tehdit edebilir veya kendine zarar verebilir. Pasif öfke: Kişi somurtma dönemine girer ve sizinle ilişki kurmayı reddeder. Ama sonuç değişmez. Siz ikisinde de kendinizi suçlu ve değersiz hissedersiniz.

HATALI OLDUĞU BARİZ OLDUĞUNDA BİLE ÖZÜR DİLEMİYOR MU?

Narsistler, başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına çok az saygı duyarlar. Başkalarını incittikleri için özür dilemezler. Hatalı oldukları durumlarda karşı tarafın daha hatalı olduğunu iddia ederek genellikle suçluluk duygusu uyandırırlar.

ELEŞTİRİLDİĞİNDE BÜYÜK TEPKİLER VERİYOR MU?

Kendi hatalarının sorumluluğunu kabul etmek yerine başkalarını suçlarlar. Örneğin bir arkadaş grubunda yanlış bir tutum sergilediğini ona söylerseniz muhtemelen o tutumun sebebi olarak karşı tarafı suçlayıcı ifadeler kullanacaktır. Ona göre yaptığı her şeyin, karşı tarafın sebep olduğuna dair bir açıklaması vardır.

SİZİN BAŞARILARINIZI KÜÇÜMSÜYOR MU?

"Aman canım o işi yapmakta ne var?, Sen benim yerimde olsan 1 saat bile dayanamazdın?, Senin yaptığını ben 5 saniyede yaparım!" gibi cümleleri sıkça duyarsınız.

KENDİNİZİ SIKÇA SUÇLU HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

Narsistler, yanlış yaptıkları şeyler de dahil olmak üzere her şeyin her zaman bir başkasının suçu olduğunu düşünürler. Yaptıklarının sorumluluğunu alamazlar. İlişkiyle ilgili yolunda gitmeyen şeyler varsa ve bunu konuşmak isterseniz o masadan sorunun sizde olduğuna inandırılmış şekilde kalkarsınız.

SÜREKLİ TEDİRGİN HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

Partnerinizin ne zaman neye patlayacağını asla bilmediğiniz için kendinizi yumurta kabukları üzerinde yürüyormuş gibi hissediyor musunuz? Muhtemelen ilişkiyi partnerinizin ruh hali yönetiyor. O mutluysa ilişkiniz iyi gidiyor, mutsuzsa tam bir felaket…

SIKÇA ELEŞTİRİLİYOR MUSUNUZ?

Narsist partner görünüşünüzü aşırı derecede eleştirir. Kilonuz, kıyafetleriniz veya saç stiliniz hakkında yorum yapabilir. Arkadaşlarınızın bayıldığı kıyafetinizi görmezden gelebilir veya yakışmadığını söyleyebilir. Arkadaşlarınız veya ailenizin yanında sizinle dalga geçebilir, ona göre yanlış bir davranışınızı anlatarak sizi aşağılayabilir.

Başkalarıyla, özellikle de kendilerinden daha aşağı olarak algıladıkları insanlarla (yani, daha az çekici veya zengin olarak gördükleri kişilerle) dalga geçerler. Genel olarak, herkesi çok eleştirirler.

YARDIM ALMAYI KABUL ETMİYOR MU?

Narsistik kişilikler özellikle ruh sağlığı alanında bir psikolog veya doktorun bir şeyleri ondan daha iyi bileceğine ihtimal vermez. Gidenleri de güçsüz kişiler olarak etiketler. Psikologların veya psikiyatristlerin bilgilerini küçümser veya dalga geçer. Nadir bile olsa terapi desteği almaları gerekirse görüşme süresince terapisti de eleştirir. Eksiklerini arar ve gelmemek için kusurları sıralar.

Yukarıdaki sorulardan en az 3 tanesine "Evet" cevabı verdiyseniz, narsistik özellikler taşıyan biriyle ilişki yaşıyor olmanız olasıdır. Bir narsistle yaşamak kolay değildir. Yorucu ve zor olabilir, ancak zihinsel olarak sağlıklı kalmak için yapabileceğiniz şeyler var.

Sorunun sizde olmadığını unutmayın ve davranışlarını kişisel algılamayın. Güçlü sınırlar oluşturun, öz saygınızı koruyun ve neler yaşadığınızı anlayan insanlarla sağlıklı ilişkiler kurun. Deneyimleriniz hakkında bir terapistle konuşmak faydalı olabilir. Bir ruh sağlığı uzmanı, davranışı anlamanıza ve size yardımcı olacak başa çıkma becerileri geliştirmenizi sağlayabilir.

Son olarak, bir ilişkiyi bitirmek için mental çöküşe geçmeyi beklemeniz gerekmediğini unutmayın. Çoğu zaman, bir narsistle oynanan oyunda kazanmanın tek yolu oyundan çıkmaktır.