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Sebzelerin muhteşem buluşması: Zeytinyağlı türlü

Yaz aylarında ferah bir lezzet, kış aylarında sıcak bir çorba eşlikçisi olabilecek zeytinyağlı türlü, eşsiz bir tat sunuyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafir sofralarında da vazgeçilmeziniz olacak. İşte zeytinyağı türlü tarifi...

Giriş Tarihi: 21.07.2021 15:49
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SEBZELERİN MUHTEŞEM BULUŞMASI: ZEYTİNYAĞLI TÜRLÜ

MALZEMELER

  • 2'şer adet soğan ve patlıcan
  • 4 diş sarımsak, 3 adet sivri biber
  • 6 adet küçük boy taze patates
  • 3 adet domates, birkaç dal maydanoz
  • 5 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Yarım su bardağı su, tuz

YAPILIŞI

  • Soğanların kabuklarını temizleyip enlemesine bütün şekilde halka doğrayın ve tencerenin tabanına yerleştirin.
  • Üzerine, alacalı soyulup bir parmak genişliğinde halka doğranmış patlıcanları dizin.
  • Aralarına kabukları temizlenmiş sarımsak ve 2 veya 3'e kesilmiş biber yerleştirin.
  • Yıkanmış patatesleri kabuğuyla ikiye kesip gelişigüzel koyun.
  • En üste halka doğranmış domates dizin. Tuzunu ayarlayıp, maydanoz, zeytinyağı ve su ilave edin.
  • Kısık ateşte sebzeler yumuşayana dek pişirin.
  • Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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