Sebzelerin muhteşem buluşması: Zeytinyağlı türlü

MALZEMELER 2'şer adet soğan ve patlıcan 4 diş sarımsak, 3 adet sivri biber 6 adet küçük boy taze patates 3 adet domates, birkaç dal maydanoz 5 çorba kaşığı zeytinyağı Yarım su bardağı su, tuz YAPILIŞI Soğanların kabuklarını temizleyip enlemesine bütün şekilde halka doğrayın ve tencerenin tabanına yerleştirin. Üzerine, alacalı soyulup bir parmak genişliğinde halka doğranmış patlıcanları dizin. Aralarına kabukları temizlenmiş sarımsak ve 2 veya 3'e kesilmiş biber yerleştirin. Yıkanmış patatesleri kabuğuyla ikiye kesip gelişigüzel koyun. En üste halka doğranmış domates dizin. Tuzunu ayarlayıp, maydanoz, zeytinyağı ve su ilave edin. Kısık ateşte sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.