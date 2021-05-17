Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Büyükorhan
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Gemlik
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Gürsu
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Harmancık
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İnegöl
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İznik
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Karacabey
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Keles
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Kestel
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Mudanya
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Mustafakemalpaşa
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Nilüfer
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Orhaneli
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Orhangazi
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Osmangazi
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Yenişehir
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Yıldırım
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