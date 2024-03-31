|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay