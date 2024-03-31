|İLÇE
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|ORAN
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Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemlik
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Gürsu
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Harmancık
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İnegöl
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İznik
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Karacabey
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Keles
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Kestel
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Mudanya
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Mustafakemalpaşa
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Nilüfer
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Orhaneli
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Orhangazi
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Osmangazi
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Yenişehir
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Yıldırım
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