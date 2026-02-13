Dalga geçiyorlar!

Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlendi. 7 ismi kamuoyuna tanıtan Başkan Serdal Adalı, hakemler ve VAR'a yönelik açıklamalarıyla da dikkat çekti. 2-2 biten Alanyaspor maçını örnek veren Adalı, şu ifadeleri kullandı: "Bu karşılaşmada taraftarımızın muazzam duruşu, Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını kanıtladı ancak hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz. Karşımızda bir matematik mucizesi var. Tek bir pozisyonda VAR monitöründe 6 dakika harcandı ama o kadar duraksama olmasına rağmen maçın sonuna sadece 6 dakika eklendi. Bu Beşiktaş camiasının aklı ile dalga geçmektir. Net bir pozisyonda VAR odasında çıt çıkmadı. O sessizlik çok şey anlatıyor. Ortaya çıkan tablo insani hata olayını geçti. Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet göstergesidir. TFF VE MHK'ya sesleniyorum; Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını azaltmak için yabancı eğitmenlerin katkısı da soru işaretidir. Sert bir açıklama yapabilirim ama geldiğimizden beri ceza alıyoruz. Sayın TFF Başkanı'nın 'VAR hatalarını kabul etmem. Başkanlar konuşsun, ceza almayacaklar' sözlerini hatırlatmak isterim."



BAŞKONSOLOSTAN KARTAL PENÇESİ!

Beşiktaş'ın imza töreninde Hyeon-gyu Oh için Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Woo-Sung Lee'de hazır bulundu. Lee, Oh ile birlikte Kartal işareti yaptı. Başkonsolos, Kartal Yuvası'ndan Oh forması, Güney Koreli futbolcu ise Atatürk desenli Beşiktaş forması aldı.





DERIN 'OH' GÜLDÜRDÜ!

Başkan Serdal Adalı'nın imza töreninde Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'u tanıtırken esprili bir şekilde derinden "Oh" çekmesi salonda gülüşmelere neden oldu. Siyah-beyazlı takımın 24 yaşındaki yeni forveti de şaşkınlığını gizleyemedi ve başkana gülümseyerek baktı...



ADINI BİLE ANMADI!

ADALI, gidenlere tek tek teşekkür ederken Rafa Silva'nın adını anmadı. Başkan "Ara transferde takımımızdan ayrılan Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Jurasek, Demir Ege ve Tammy Abraham'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



10 YILLIK PLAN YAPILIYOR

"Bu transfer döneminde titiz bir çalışma yürüttük. Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, genç ve tecrübeli isimlerin doğru şekilde harmanlandığı bir Beşiktaş istiyorum. Önümüzdeki 10 yıllık Beşiktaş planı, camiamızda heyecan yarattı."