3 stoper de sakatlandı

Fenerbahçe dün sıra dışı bir olay yaşadı. Stoper bölgesindeki sıkıntı, Djiku ile başladı. Ganalı futbolcu sakatlanarak kendini yere bıraktı ve yerine 55. dakikada yeni transfer Diego Carlos oyuna dahil oldu. Ancak o da 6 dakika dayanabildi. Aldığı darbe sonucu çimlere oturarak sağlık ekibini bekledi. Brezilyalı stoper de çıkarken 61'de bu kez 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek girdi fakat şanssızlıklar bitmedi! Yusuf da bir pozisyonda darbeye maruz kalırken o da kendini yere bıraktı. Daha sonra sahaya dönüp devam etmek istese de 30 saniye dayanabildi ve 75'te kenara alınırken Kostic girdi.

'MEYVELERİ TOPLUYORUM'

ASIL mevkii ön libero olmasına rağmen sağ kanat bekte de görev yapan İsmail Yüksek, Mourinho'ya teşekkür etti. Milli futbolcu, "Uzun süre sonra hocam bana forma şansı verdi. İki haftadır da gayet sahada kendimi iyi hissediyorum. Tempoyu buluyorum yavaş yavaş. Ekstra çalışmalar da yapıyorum, sahada meyvesini veriyor" dedi.

OĞUZ AYDIN FIRTINASI

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın dün şov yaptı. 61'de Talisca'nın yerine sahaya sürülen 24 yaşındaki futbolcu, 3 asistle klasını konuşturdu. Mert Hakan'a gol pasını veren Oğuz, En-Nesyri'ye de iki kez servis yaparak mücadelenin kilit isimlerinden biri oldu. Ligde 4 gol-1 asisti bulunan oyuncu böylece skor katkısını 8'e çıkardı. Sezon başında 6 milyon Euro bonservisle transfer olan Oğuz'un, 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.