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Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye doğru

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın, sarı lacivertli kulübün kendisine yapmış olduğu sözlü teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 18:52 ABONE OL
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye doğru

Liglerin başlama tarihi hakkında tartışmalar sürerken, Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör arayışları hız kazanmış durumda.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb ile yolları ayrılan Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı. İki taraf arasında telefon görüşmeleri sürerken, Hırvat teknik adam da Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bildirdi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, sunulan şartları ve sarı-lacivertlilerin ekonomik profilini uygun buldu. Kulüpte yapılan toplantıların ardından durumun kısa vadede resmi bir sonuca bağlanması bekleniyor.

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan Nenad Bjelica, 2,3 puan ortalaması yakaladı.

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Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye doğru
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