Altay Bayındır Premier Lig’e

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'a, Premier Lig'e bu sezon yükselen ve başarılı bir dönem geçiren Sheffield United kanca attı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı ve başarısını taçlandırmayı hedefleyen İngiliz ekibinin teknik direktörü Chris Wilder, Altay'ı istiyor. YorkshireLive'ın haberinde, daha önce Sheffield'da görev alan ve şu an Fenerbahçe yönetiminde bulunan Selahattin Baki'nin transfere öncülük edebileceği, gerçekleşme ihtimalinin de %90 olduğu yazıldı.Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin bu sezonki hedefinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi. 39 yaşındaki yıldız, "Lig bitmedi, puan olarak gerideyiz. Matematiksel açıdan şansımız devam etse de kupa daha gerçekçi bir hedef. Kupayı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.