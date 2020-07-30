Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray derken Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu!

ve derken 'a Zenit talip oldu!

'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ve 'nin, milli stoper için karşı karşıya geldiği ifade edilmişti. Ancak İtalyan basını, Alman ekibi forması giyen başarılı savunma oyuncusu için Rus ekibi Zenit'in devreye girdiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 17:25 Son Güncelleme: 30.7.2020 17:27 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray derken Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin çok uzağında kapatan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni yılın kadrosunu kurmak için yoğun çalışmaya devam ediyor.

Birçok oyuncuyla temas halinde olan iki takımın, milli stoper Kaan Ayhan'ın peşinde olduğu gündeme gelmişti.

Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından transferin önünün açılmasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe atağa kalktı ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Ancak İtalyan basınından bambaşka bir iddia geldi. 25 yaşındaki stoper için Rus ekibi Zenit'in Alman kulübüne teklif yaptığı öne sürüldü.

Zenit'in Fortuna Düsseldorf'a 10 milyon euro önerdiğini yazan İtalyanlar, Kaan'ın da transfere sıcak baktığını iddia etti.

Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! Fenerbahçe... Galatasaray adımını sağlam attı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Canlı rakamlar ve uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 30 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Arefe Günü PTT açık mı, kapalı mı? 30 Temmuz 2020 Bugün Arefe Günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? 2020 Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve biter?
Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgula
Son Dakika: Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
Son dakika haberi: İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Otobanın kenarında bulundu
Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sürpriz aşkı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Gurur Aydoğan...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Galatasaray derken Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA