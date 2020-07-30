Fenerbahçe ve Galatasaray derken Kaan Ayhan'a Zenit talip oldu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin çok uzağında kapatan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni yılın kadrosunu kurmak için yoğun çalışmaya devam ediyor.

Birçok oyuncuyla temas halinde olan iki takımın, milli stoper Kaan Ayhan'ın peşinde olduğu gündeme gelmişti.

Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından transferin önünün açılmasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe atağa kalktı ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Ancak İtalyan basınından bambaşka bir iddia geldi. 25 yaşındaki stoper için Rus ekibi Zenit'in Alman kulübüne teklif yaptığı öne sürüldü.

Zenit'in Fortuna Düsseldorf'a 10 milyon euro önerdiğini yazan İtalyanlar, Kaan'ın da transfere sıcak baktığını iddia etti.

Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.

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