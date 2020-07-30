Galatasaray adımını sağlam attı!

Mert Hakan Yandaş'ı 4 milyon TL imza parasını yatırmadığı için Fenerbahçe'ye kaptıran G.Saray, kaçan bu transferden ders alıp adımlarını sağlam attı.Fenerbahçe iki oyuncuyla da ilgilenirken, sarı-lacivertlilerin ilk planda kiralık göndermeyi düşündüğüÇaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan'ın da yeni durağı Florya oldu.Geride kalan sezonda kulübeden hiç skor katkısı alamayan Fatih Terim'in yeni jokerleri Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürkoğlu olacak.24 Erzincan forması altında 28 maçta 17 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta gol kralı olmayı başardı.Kariyeri boyunca alt yaşlarda 45 kez Milli olan Oğulcan Çağlayan, çeşitli takımlarda 181 maçta 26 gol attı ve 21 asist yaptı.