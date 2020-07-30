Galatasaray adımını sağlam attı!

Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan’ın transferinde bu kez elini çabuk tuttu. İmza parasını yatırmadığı için Mert Hakan'da hüsran yaşayan sarı-kırmızılılar, her konuda anlaştığı Erzincan ve Çaykur Rize'nin iki yıldızı için toplam 4 milyon TL'yi ödeyip işi bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı 4 milyon TL imza parasını yatırmadığı için Fenerbahçe'ye kaptıran G.Saray, kaçan bu transferden ders alıp adımlarını sağlam attı. Genç oyuncular Oğulcan Çağlayanve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, erkendavranıp toplam 4 milyon TL'lik imza parasını ödedi.
Fenerbahçe iki oyuncuyla da ilgilenirken, sarı-lacivertlilerin ilk planda kiralık göndermeyi düşündüğü Kerem,A Takım garantisi alınca Galatasaray'ı tercih etti.24 Erzincanspor'u 2. Lig'e çıkaran 21 yaşındaki hücumoyuncusuna 2 milyon TL imza parası verilecekve 4 yıllık maliyeti 10 milyon TL'yi geçmeyecek.
FATİH TERİM'İN JOKERLERİ OLACAKLAR
Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan'ın da yeni durağı Florya oldu. 24 yaşındaki hücum oyuncusuna2 milyon TL imza parasının yanında 3 milyon TL'yeyakın yıllık ücret ödeneceği öğrenildi. Geride kalan sezonda kulübeden hiç skor katkısı alamayan Fatih Terim'in yeni jokerleri Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürkoğlu olacak. İkioyuncu da hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU
24 Erzincan forması altında 28 maçta 17 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta gol kralı olmayı başardı.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
Kariyeri boyunca alt yaşlarda 45 kez Milli olan Oğulcan Çağlayan, çeşitli takımlarda 181 maçta 26 gol attı ve 21 asist yaptı.