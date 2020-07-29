Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

Galatasaray'da Arda Turan yuvaya dönüyor. Sezon ortasından itibaren Galatasaray'a geleceği konuşulan Arda için teknik direktör Fatih Terim, yönetimle görüşeceğini belirtmişti. Transfer mutlu sonla biterken Arda'nın Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu. 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yeni yabancı sınırı ve yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle transferdeki önceliğini yerli oyunculara verdi. Bu doğrultuda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de Arda Turan'dı. Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı konuşulmuş ancak başkan Mustafa Cengiz'in vetosu nedeniyle transfer gerçeklememişti. Cengiz, Arda Turan transferine karşı çıksa da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği 33 yaşındaki futbolcu yarım sezonluk rötarın ardından eski kulübüne dönüyor. 2 YILLIK ANLAŞMA Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. MAÇ BAŞI ÜCRET ALACAK Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.