Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

'da son dakika : İşte 'ın alacağı para!

'da yuvaya dönüyor. Sezon ortasından itibaren Galatasaray'a geleceği konuşulan Arda için , yönetimle görüşeceğini belirtmişti. mutlu sonla biterken Arda'nın Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 14:47
Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

2020-2021 sezonu için çalışmalarına başlayan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

Yapacağı takviyelerle şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yeni yabancı sınırı ve yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle transferdeki önceliğini yerli oyunculara verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

Bu doğrultuda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de 'dı.

Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

Geride bıraktığımız sezonun ara döneminde ile olan kiralık sözleşmesini fesheden 'ın 'a transfer olacağı konuşulmuş ancak başkan 'in vetosu nedeniyle transfer gerçeklememişti.

Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

Cengiz, transferine karşı çıksa da 'in ısrarla kadroda görmek istediği 33 yaşındaki futbolcu yarım sezonluk rötarın ardından eski kulübüne dönüyor.

Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

2 YILLIK ANLAŞMA

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da son dakika transfer: İşte Arda Turan'ın alacağı para!

MAÇ BAŞI ÜCRET ALACAK

Yönetimle maaş konusuna girmeyen 'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.

SON DAKİKA