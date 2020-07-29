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'da son dakika gelişmesi: 'dan müjde

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da, gündem transfer. Kırmızılar, Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir transfer için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 13:11
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

altyapısından yetişen , 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

Sarı kırmızılı takımdaki 13 maçlık performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, Ocak 2019da Almanya 1. Ligi ekibi Stuttgart'a imza atarken, 'a tam 11 milyon Euro bonservis parası kazandırdı.

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

Stuttgart'ta da az sayıda (17) maç oynamasına rağmen üstün yetenekleriyle dikkat çeken Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro'ya 04'e satıldı.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki milli futbolcu, bu kez 'in son şampiyonu 'dan teklif aldı.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

8.5 milyon Euro'ya Zenit'e satılan Dejan Lovren'in yerine stoper arayan İngiliz kulübü, 'ta karar kıldı. yönetimi oyuncunun transferi için görüşmelere başlarken, sadece 1 yıl önce 15 milyon Euro'ya satın aldığı Ozan için tam 35 milyon Euro istedi.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

'un 'ı tercih etmesinde teknik direktör Jürgen Klopp'un 'u çalıştırdığı dönemde yardımcısı olan 04'ün hocası David Wagner'le yaptığı görüşme büyük rol oynadı.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

GALATASARAY DA PAY ALACAK

Wagner, oyuncunun saha içi performansı ve özel yaşamı hakkında olumlu rapor verince yönetimi çalışmalarına başladı. 2-3 hafta içinde sonuçlanması beklenen bu transfer gerçekleşirse da ciddi bir gelir elde edecek.

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