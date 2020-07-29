Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da, gündem transfer. Kırmızılar, Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir transfer için kolları sıvadı. İşte detaylar... Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı. Sarı kırmızılı takımdaki 13 maçlık performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, Ocak 2019da Almanya 1. Ligi ekibi Stuttgart'a imza atarken, Galatasaray'a tam 11 milyon Euro bonservis parası kazandırdı. Stuttgart'ta da az sayıda (17) maç oynamasına rağmen üstün yetenekleriyle dikkat çeken Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e satıldı. Schalke formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki milli futbolcu, bu kez İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'dan teklif aldı. 8.5 milyon Euro'ya Zenit'e satılan Dejan Lovren'in yerine stoper arayan İngiliz kulübü, Ozan Kabak'ta karar kıldı. Liverpool yönetimi oyuncunun transferi için görüşmelere başlarken, Schalke sadece 1 yıl önce 15 milyon Euro'ya satın aldığı Ozan için tam 35 milyon Euro istedi. Liverpool'un Ozan Kabak'ı tercih etmesinde teknik direktör Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'u çalıştırdığı dönemde yardımcısı olan Schalke 04'ün hocası David Wagner'le yaptığı görüşme büyük rol oynadı. GALATASARAY DA PAY ALACAK Wagner, oyuncunun saha içi performansı ve özel yaşamı hakkında olumlu rapor verince Liverpool yönetimi transfer çalışmalarına başladı. 2-3 hafta içinde sonuçlanması beklenen bu transfer gerçekleşirse Galatasaray da ciddi bir gelir elde edecek.