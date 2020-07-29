Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Liverpool'dan müjde

8.5 milyon Euro'ya Zenit'e satılan Dejan Lovren'in yerine stoper arayan İngiliz kulübü, Ozan Kabak'ta karar kıldı. Liverpool yönetimi oyuncunun transferi için görüşmelere başlarken, Schalke sadece 1 yıl önce 15 milyon Euro'ya satın aldığı Ozan için tam 35 milyon Euro istedi.