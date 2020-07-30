Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

'tan 'ye çalımı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız isimle anlaşma noktasına geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 12:09
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

'de sezonu 3. sırada tamamlayan 'ta yaz dönemi için çalışmalar başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ın getirilmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda zirve mücadelesi verecek bir kadro kurmak istiyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Hem Türkiye'den hem dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren , ilk olarak adı ile de anılan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Tecrübeli golcüsü 'ın Lille'e olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmeyi planlayan , yine ezeli rakibi 'nin gündeminde olan yıldız oyuncunun transferini bitirdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

2 MİLYON EURO ÖDENECEK

'ın Akpom transferi için Yunan ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

SON DAKİKA