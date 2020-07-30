Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız isimle anlaşma noktasına geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.07.2020
12:09
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Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda zirve mücadelesi verecek bir kadro kurmak istiyor.
Hem Türkiye'den hem dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren
Kara Kartal, ilk olarak adı Fenerbahçe ile de anılan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı.
Tecrübeli golcüsü
Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, yine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız oyuncunun transferini bitirdi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'un transferinde mutlu sona ulaştı.
2 MİLYON EURO ÖDENECEK
Beşiktaş'ın Akpom transferi için Yunan ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.