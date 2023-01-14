Trabzonspor, sahasında Başakşehir’i 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Ligdeki 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından temiz bir sayfa açmak isteyen Fırtına, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Bakasetas kaydetti.

Bordo mavililer, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltirken, Başakşehir 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Peres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Okaka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda savunmadan dönen top, Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu: 1-0

26. dakikada Djaniny'in açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra'nın kafa vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

45+8. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra ve Ndayishimiye'nin yükseldiği top boşta kaldı. Daha sonra Ndayishimiye'nin yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. İki oyuncunun yükseldiği pozisyonda elle oynanıp oynanmadığının kontrolü, VAR uygulamasıyla yapıldı. Pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar verilerek ilk yarı sonlandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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