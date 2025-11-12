Serdal Adalı’dan TFF’ye: “Uygulanan yol, doğru yol değil”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal için TFF ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

TRT Spor'a konunşan Adalı şu ifadeleri kullandı: "Bugün TFF'ye görüşmeye gittim. "Uygulanan yol, doğru yol değil" dedim. "Dayanıksız mağdur ediyorlar" dedim.

Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı.

Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak."