Santrfor endişem yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, çok tartışılan santrforda sadece 1 oyuncuyla devam edilmesi konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. HT Spor'a röportaj veren İtalyan hoca, "Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor konusunda endişem yok. Ben bu takıma çok güveniyorum.Biz yapacağız. Talisca bu pozisyonda oynayabilir. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Elimizdeki oyuncuları konuşalım" dedi. Kerem'e bir parantez açan Tedesco, "Harika bir karakteri var.Skor anlamında yorumlar yapabilirsiniz ama bu zamanla alakalı. İyi çalışıyor ve iyi antrenman yapıyor" şeklinde görüş bildirdi.