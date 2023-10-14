Gülayşe, Barbaros için kendi hesaplaşmasından vazgeçti!
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 27. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Gülayşe’nin “Barbaros için her şeyden vazgeçerim” diyerek kendi adaletinden feragat ettiği sahne bölüme damga vurdu.
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