Video Başka Bir Gün Başka Bir Gün 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Oğlunuz geri döndü!" | Video
Başka Bir Gün 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Başka Bir Gün 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Oğlunuz geri döndü!" | Video

12.03.2025 | 10:50

Başka Bir Gün 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istiyordur. Bu durum Nehir'i büyük bir ikileme sürükler. Ve Serdar'ın canını kurtarmak için onun döndüğünü Aytunç'a bildirmek zorunda kalır. Tutuklanan Serdar'ın ceza almasını engellemek içinse; İshak ve Suzan'ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapar. Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da… Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer. Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.
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