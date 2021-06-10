Bir Zamanlar Çukurova 100. Yeni Bölüm (10 Haziran 2021 Perşembe) Özel Fragmanı izle!

atv Bir Zamanlar Çukurova 100. Yeni Bölüm özel kutlama tanıtımı yayınlandı!

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA' DALYA DİYOR!

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YILDIZLARINDAN TEŞEKKÜR VİDEOSU

Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova' 10 Haziran Perşembe günü (bu akşam) yayınlanacak 100'üncü bölümüyle dalya diyecek.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda İstanbul'dan Adana'ya sürüklenen iki aşığın hikayesi ile başlayan öykü, 100 bölüm boyunca izleyiciyi ekrana kilitledi ve ilk bölümünden itibaren reytinglerin zirvesinden inmedi.

Üçüncü sezonunda ekran yolculuğuna zirvede devam eden yapımın 100'üncü bölümü şerefine hazırlanan video adeta, 120 saniyede 100 bölüm özeti gibi hazırlandı!

Videoda dizinin oyuncuları Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Sibel Taşçıoğlu ve yönetmen Murat Saraçoğlu 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicisine teşekkür etti.

'Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk sezonundan itibaren unutulmaz sahnelerinin bulunduğu videoda "100 bölüm bizimle olan herkese teşekkürler. Birlikte nice 100'lere" mesajı yer aldı.

'Bir Zamanlar Çukurova' 100'üncü bölümüyle bu akşam 20.00'de atv ekranında olacak. Dizi, 102. bölümüyle 3. sezon finalini gerçekleştirecek.