Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 100. Yeni Bölüm (10 Haziran 2021 Perşembe) Özel Fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova 100. Yeni Bölüm (10 Haziran 2021 Perşembe) Özel Fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova 100. Yeni Bölüm (10 Haziran 2021 Perşembe) Özel Fragmanı izle!
10.06.2021 | 11:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir Zamanlar Çukurova 100. Yeni Bölüm 10 Haziran 2021 Perşembe Özel Fragmanı izle! 02:02
Bir Zamanlar Çukurova 100. Yeni Bölüm (10 Haziran 2021 Perşembe) Özel Fragmanı izle! 10.06.2021 | 11:10
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölümde Şermin öyle bir şey gördü ki... | Video 05:11
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölümde Şermin öyle bir şey gördü ki... | Video 04.06.2021 | 00:48
Züleyha'nın Fikret'ten isteği: Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde bu sahne ile izleyenleri ekranlara kilitledi! | Video 04:50
Züleyha'nın Fikret'ten isteği: Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde bu sahne ile izleyenleri ekranlara kilitledi! | Video 04.06.2021 | 00:46
Bir Zamanlar Çukurova 99. Son Bölüm Tamamı 3 Haziran 2021 Perşembe Full izle! Çukurova'da ölümcül hesaplaşma 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 99. Son Bölüm Tamamı (3 Haziran 2021 Perşembe) Full izle! Çukurova'da ölümcül hesaplaşma 03.06.2021 | 20:11
Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 2. Fragman | Video 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 2. Fragman | Video 03.06.2021 | 20:00
Bir Zamanlar Çukurova 98. Son Bölüm Tamamı 27 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! Yürekleri yakan acı veda 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 98. Son Bölüm Tamamı (27 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Yürekleri yakan acı veda 27.05.2021 | 19:55
Bir Zamanlar Çukurova 97. Son Bölüm Tamamı 20 Mayıs Perşembe Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı haber 06:04
Bir Zamanlar Çukurova 97. Son Bölüm Tamamı (20 Mayıs Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı haber 20.05.2021 | 22:51
Bir Zamanlar Çukurova 97. Yeni Bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe Son Fragman yayınlandı izle! 00:27
Bir Zamanlar Çukurova 97. Yeni Bölüm (20 Mayıs 2021 Perşembe) Son Fragman yayınlandı izle! 20.05.2021 | 16:12
Bir Zamanlar Çukurova 96. Son Bölüm Tamamı 13 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! Demir'e şok darbe 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 96. Son Bölüm Tamamı (13 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Demir'e şok darbe 13.05.2021 | 14:36
Bir Zamanlar Çukurova 95. son bölüm izle: Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, Fikret'i hayatından çıkarıyor! | Video 04:16
Bir Zamanlar Çukurova 95. son bölüm izle: Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, Fikret'i hayatından çıkarıyor! | Video 07.05.2021 | 07:22
Bir Zamanlar Çukurova 95. Son Bölüm Tamamı 6 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan veda 04:57
Bir Zamanlar Çukurova 95. Son Bölüm Tamamı (6 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan veda 07.05.2021 | 07:10
Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı | Video 00:28
Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı | Video 06.05.2021 | 13:45
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm 2. Fragmanı... Senin kardeşin olabilir Demir... | Video 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm 2. Fragmanı... "Senin kardeşin olabilir Demir..." | Video 06.05.2021 | 02:17
Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni Son Bölüm Tamamı 6 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! 00:28
Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni Son Bölüm Tamamı (6 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! 07.05.2021 | 07:23
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Fragmanı... Nasıl bitirecektiniz beni söyle! | Video 00:28
Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Fragmanı... "Nasıl bitirecektiniz beni söyle!" | Video 04.05.2021 | 02:41
Bir Zamanlar Çukurova 94.Son Bölüm Tamamı 29 Nisan 2021 Perşembe Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı olay 04:03
Bir Zamanlar Çukurova 94.Son Bölüm Tamamı (29 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı olay 30.04.2021 | 07:08
Bir Zamanlar Çukurova 94. Yeni Son Bölüm 29 Nisan 2021 Perşembe Full izle! 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 94. Yeni Son Bölüm (29 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! 30.04.2021 | 08:28
Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm Tamamı 22 Nisan 2021 Perşembe Full izle! Yürek yakan ölümcül sahne... 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm Tamamı (22 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! Yürek yakan ölümcül sahne... 23.04.2021 | 10:59
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2. fragmanı... Üzüleceksin biliyorum, Züleyha hamileymiş... | Video 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2. fragmanı... "Üzüleceksin biliyorum, Züleyha hamileymiş..." | Video 21.04.2021 | 20:08
Bir Zamanlar Çukurova 92. Son Bölüm Tamamı 15 Nisan 2021 Perşembe Full izle! Fekeli vuruldu, büyük sır ortaya çıktı 06:05
Bir Zamanlar Çukurova 92. Son Bölüm Tamamı (15 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! Fekeli vuruldu, büyük sır ortaya çıktı 16.04.2021 | 07:21

atv Bir Zamanlar Çukurova 100. Yeni Bölüm özel kutlama tanıtımı yayınlandı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA' DALYA DİYOR!

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YILDIZLARINDAN TEŞEKKÜR VİDEOSU

Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova' 10 Haziran Perşembe günü (bu akşam) yayınlanacak 100'üncü bölümüyle dalya diyecek.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda İstanbul'dan Adana'ya sürüklenen iki aşığın hikayesi ile başlayan öykü, 100 bölüm boyunca izleyiciyi ekrana kilitledi ve ilk bölümünden itibaren reytinglerin zirvesinden inmedi.

Üçüncü sezonunda ekran yolculuğuna zirvede devam eden yapımın 100'üncü bölümü şerefine hazırlanan video adeta, 120 saniyede 100 bölüm özeti gibi hazırlandı!

Videoda dizinin oyuncuları Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Sibel Taşçıoğlu ve yönetmen Murat Saraçoğlu 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicisine teşekkür etti.

'Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk sezonundan itibaren unutulmaz sahnelerinin bulunduğu videoda "100 bölüm bizimle olan herkese teşekkürler. Birlikte nice 100'lere" mesajı yer aldı.

'Bir Zamanlar Çukurova' 100'üncü bölümüyle bu akşam 20.00'de atv ekranında olacak. Dizi, 102. bölümüyle 3. sezon finalini gerçekleştirecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA