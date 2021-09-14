Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 104. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Bir Zamanlar Çukurova 104. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Bir Zamanlar Çukurova 104. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!
14.09.2021 | 09:49

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VİDEO DEVAM EDİYOR

atv Bir Zamanlar Çukurova 104. Bölüm'de neler olacak?

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir. Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

ZÜLEYHA HANIMAĞALIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR!

Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır. Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

HAKAN, ŞİRKETİN YENİ HİSSEDARI OLARAK SAHNEDE

Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder. Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding'de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.

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