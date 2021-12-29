Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Seni benden kimse alamaz…" | Video
Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Seni benden kimse alamaz…" | Video

29.12.2021 | 10:26

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OTOMATİK OYNAT

Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı Seni benden kimse alamaz… | Video 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Seni benden kimse alamaz…" | Video 29.12.2021 | 10:26
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Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Bedelini ödeyeceksin!" | Video 29.12.2021 | 10:06
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Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video 00:50
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Bir Zamanlar Çukurova 111. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Çukurova'da şok aşk itirafı... 02.11.2021 | 13:10

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ZÜLEYHA, ŞERMİN VE BETÜL'Ü KONAKTA BARINDIRMIYOR

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

HAKAN, CEZAEVİNDE MAHMUT'LA YÜZLEŞİYOR

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

ZÜLEYHA, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN İZİNDE

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

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