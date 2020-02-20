Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölümden ikinci fragman yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölümden ikinci fragman yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölümden ikinci fragman yayınlandı!
20.02.2020 | 16:01

Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...''Ercüment'i ben öldürdüm, anladın mı?''

Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor.

SAVCI JÜLİDE, ERCÜMENT DOSYASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Çukurova'da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir.

GAFFUR VE ÜZÜM'ÜN KIRMIZI PAPUÇLU HİKAYESİ

Gaffur'un Üzüm'ün evlerine getirdiği neşe ile yüzü gülmüştür. Üzüm kızı alıp çarşıya giden Gaffur, küçük kıza en iyi en yeni ayakkabıları alacaktır. Meşhur cimriliğini Üzüm için bırakan Gaffur, günün sonunda Üzüm'den hayatının en kıymetli hediyesine kavuşacaktır.

KONAKTA GİZEMLİ MİSAFİR

Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir. Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir.

İKİ AİLE TEKRAR BULUŞTU, AMA!

Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ercüment'in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli'nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. Müjgan elinde ihanetin görüntüleri ile dururken, Züleyha'ya gidip artık ikisinin arasındaki savaşın başladığını ilan edecektir.

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