Bir Zamanlar Çukurova 88. Son Bölüm Tamamı (18 Mart 2021 Perşembe) Full İzle! Kalleş plan Çukurova'yı karıştırıyor | Video

atv'nin Peşembe günlerinin rakipsiz dizisi Bir Zamanlar Çukurova 88. Bölüm yayınlandı! 18 Mart 2021 Perşembe akşamına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova 88. son bölümde Fikret'in hain planı Çukurova'yı karıştırıyor... "Bulun bu adamı Müdür Bey!"

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 88. SON BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DEMİR'İN ÖFKESİ ADANA'YI KORKUTTU AMA FİKRET'İ DURDURAMADI!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 88.bölümüne aşk rüzgarı vardı. Demir'in aşkına Züleyha'dan yıllardır beklediği karşılık nihayet geldi!

Züleyha'nın İstanbul'dan Adana'ya, terzi çıraklığından Hanım ağalığa uzanan hikayesinde nihayet, aşk ile dolu mutlu bir aile sayfası açıldı. Bir Zamanlar Çukurova atv ekranında izleyiciyle buluştuğu 88. bölümünde de yine zirvedeydi!

Bir Zamanlar Çukurova 88. Bölüm'de neler yaşandı?

Babasının el yazısı ile, bir itirafın yer aldığı mektubun dev posterleri tüm Adana'yı donatınca Demir öfkeden çıldırdı. Çukurova'nın dört bir yanına asılmış afişleri toplattı. Ancak çiftliğe geldiğinde, dış duvarların da bunlarla donatıldığını görmesi, bardağı taşırdı! Gaffur, öyle bir azar yedi ki, onun hatalarına en çok kızan Saniye bile Demir'in haksızlık yaptığını düşündü.

Demir öfke ile görünmez düşmanını aramaya çalışırken, hastaneden taburcu olup eve getirdiği Züleyha da ormana neden gittiğini hatırladı! Ama Demir'in öfkesini gördünce hatırladıklarını sadece Sevda'ya anlattı.

YAMAN KONAĞI'NDA AŞK YENİDEN

Ormanda korku dolu saatler geçirirken, önce çocuklarını sonra Demir'i düşündüğünü itiraf eden Züleyha, eve dönünce, nasıl davranacağını bilemedi. Kendi isteğiyle ayırdığı odasını şimdi tekrar Demir'in yanına öyle hemen taşıyamadı ama Sevda, onları bir araya getirdi. Yaşanan onca acıdan ve ızdıraptan sonra, geriye çocuklarıyla mutlu bir çift kaldı. Züleyha ve Demir ilk kez, karşılıklı bir sevgi ile odalarına girdiler ve sabah da çocukları ile birlikte adeta yeni bir hayata başladılar.

FEKELİ, SAVAŞI ENGELLEMEK İÇİN SON KOZUNU ORTAYA ÇIKARDI

Fekeli kan dökülmeden bu savayı durmak için, Fikret'e engel olmanın yolunu bulmaya Bursa'ya gitti. Hem eski dostu, hem de Fikret'in teyzesi Lütfiye'ye olan biteni anlattı. Lütfiye de yıllardır anlatmadıklarını anlattı ve hikayeyi doğruladı. Fikret'in bilmediği gerçeği de söyledi: Adnan Yaman ile Safiye arasında gerçekten bir ilişki vardır. Safiye'ye Hünkar'dan boşanıp onunla evleneceğini söylemiştir ve Safiye de bunları Lütfiye'ye yazdığı mektuplarda anlatmıştır.

Fekeli, Lütfiye'yi Adana'ya gelip, onlarla bir süre kalmaya ikna etti. Teyzesini akşam evde bulmak, Fikret'i çok mutlu etti ama Fekeli'nin niyetini de anladı.

MÜJGAN VE ÜMİT DOST MU OLUYOR?

Ümit'in Züleyha'nın taburcu edilişi sırasında, Demir'in ilgi alakasına bakışlarını ve gidişlerini buruk bir şekilde izlemesi, Müjgan'ın gözünden kaçmadı. Onların evden birlikte çıktıklarını komşudan öğrendiğini de Ümit'e söyledi. Ümit, Ankara'ya bir arkadaşına gideceğinden bahsedince Demir'in giderken onu da götürdüğünü anlattı. Ama Müjgan, Züleyha ile evliliklerinin sadece kağıt üzerinde olduğunu anlatınca ümitsiz aşkını itiraf etti. Ümit, Demir'e hislerini anlatınca, Müjgan da Fikret'in Almanya'daki ilişkisini sordu ve 2 yıl önce bitmiş bir hikaye olduğunu öğrendi. Fikret'i bunun hesabını sormak için takip ettiğinde ise, hem gizli yazıhaneyi hem de Fikret'in Adnan Yaman ile ilgili sırrını öğrendi.

GAFFUR'UN SIRRI ORTAYA ÇIKTI; SANİYE'NİN TEPESİNİN TASI ATTI!

Gülten, kara kara düşündükten sonra, Gaffur'u kenara çekip tapu meselesini sordu. Gaffur o dönemde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle, bir an önce Almanya'ya gidebilmek için yaptığını, parayı toplamak üzere olduğunu borcunu ödeyeceğini anlattı. Saniye duymadan bu konuyu halledecekti. Ama o sırada Saniye ikisini dinliyordu! Bu Gaffur için, kötü günlerin başlangıcı oldu. Önce çiftlikte en kötü işlere verildi, sonra evden kovuldu!

DEMİR VE ZÜLEYHA, HERKESİN KARŞISINA MUTLULUK VE BAŞARI İLE ÇIKTILAR AMA…

Züleyha hızla işlerin başına döndü. Demir de, ona bir sürpriz yaparak, onun fikri ile hayata geçirdikleri dış ticaret yatırımını bir basın toplantısı ile duyurdu. Demir ve Züleyha, mutlu ve başarılı bir çift olarak, herkesin karşısına çıktılar.

Tüm Adana onları alkışlarken, bu haberler iki kişiyi ise öfke içinde bıraktı! Fikret ve Ümit, bu olan bitenden hiç mutlu olmadılar.

FİKRET'İN ACIMASIZ PLANI İŞE YARAMADI

Fikret, Ümit'in Demir'in karşısında yeterince etkili olmadığına inanınca, kendi karanlık planlarını devreye sokmaya karar verdi. Bir takım adamlara yüklü bir ödeme yaparak, onlara bir talimat verdi. Verdiği talimat, Adana'ya sadece savaşı getirmekle kalmayacak, Demir ve Züleyha'nın herkese yeni iş olanakları sağlamayı hedefleyen yatırımlarını da havaya uçuracaktı. Adamlar, Demir'in dış ticaret kamyonlarının altına bomba yerleştirdi. Ancak planı istediği gibi gitmedi. Polis bombaları ele geçirdi ve Demir'i durumdan haberdar etti.

SEVDA, DEMİR'İ YAKALAYACAK MI?

Yıllardır beklediği hayata kavuşan Demir, Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını da çekmeye başladı. Ümit'e durumu açıklamaya kalktığında ise, Ümit onun konuşmasına izin vermeyerek, durumu kendisi için avantaja çevirmeye çalıştı. Anlayışlı bir sevgili olarak bekleyeceğini ima etti. Demir onu kırmamaya çalışırken, aralarındaki ilişkiyi bitirmeyi de başaramadı. Demir'in Züleyha ile yakaladığı mutluluğu bozmasına izin vermek istemeyen Sevda da, Ümit'in kapısına dayanıp, Demir'i orada bulmaya çalıştı.

TÜM TÜRKİYE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YI İZLEDİ!

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 87.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %12,58 izlenme oranı ve %27,18 izlenme payı,

AB'de %8,26 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı ve

20+ABC1'de %11,34 izlenme oranı ve %23,46 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 88.bölümünde #YorgunKalbim etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!