Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video

Destan on altıncı bölümde Sabarların lideri Manço’nun, Dağ Obasına gelmesi ve Akkız’a annesinin yaşadığını söylemesinin ardından Manço’nun annesine karşılık Akkız’la evlenmek istemesi herkesi şok eder. Otağda ki Alpagu Han, Saltuk, Akkız şoka girerken Batuga öfkeyle elindeki hançeri Manço’nun eline saplar. Manço’nun sorgulanmak üzere otağdan çıkarılmasının ardından Alpagu Han “Ne bilirsin anan hakkında? Boy kim?” demesiyle Akkız “Adı Alaca’ymış. Üç Kurıkanlardanmış” diyerek annesi hakkında babası Evren Alp’ten duyduklarını anlatır.