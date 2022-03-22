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OTOMATİK OYNAT
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Temur tarafını seçer: Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir! | Video 22.03.2022 | 23:01
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Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video 22.03.2022 | 21:50
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Akkız geçmişiyle yüzleşiyor! Akkız, annesinin yaşadığını öğreniyor | Video 16.03.2022 | 00:04
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Batuga’nın amcası Balamir’le yüzleşmesi ‘Destan’a damga vurdu | Video 09.03.2022 | 00:26
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Batuga ve Akkız Alpagu Han’ı rehin aldı | Video 08.03.2022 | 21:44
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Destan 14. bölüm 2. fragmanı | Video 05.03.2022 | 20:52
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Destan 14. Bölüm Fragmanı "Tahtımı kim tehdit eder" | Video 02.03.2022 | 08:58
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Destan on altıncı bölümde Sabarların lideri Manço’nun, Dağ Obasına gelmesi ve Akkız’a annesinin yaşadığını söylemesinin ardından Manço’nun annesine karşılık Akkız’la evlenmek istemesi herkesi şok eder. Otağda ki Alpagu Han, Saltuk, Akkız şoka girerken Batuga öfkeyle elindeki hançeri Manço’nun eline saplar. Manço’nun sorgulanmak üzere otağdan çıkarılmasının ardından Alpagu Han “Ne bilirsin anan hakkında? Boy kim?” demesiyle Akkız “Adı Alaca’ymış. Üç Kurıkanlardanmış” diyerek annesi hakkında babası Evren Alp’ten duyduklarını anlatır.