Video Destan Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video
Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video

Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video

22.03.2022 | 21:50

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Destan on altıncı bölümde Sabarların lideri Manço’nun, Dağ Obasına gelmesi ve Akkız’a annesinin yaşadığını söylemesinin ardından Manço’nun annesine karşılık Akkız’la evlenmek istemesi herkesi şok eder. Otağda ki Alpagu Han, Saltuk, Akkız şoka girerken Batuga öfkeyle elindeki hançeri Manço’nun eline saplar. Manço’nun sorgulanmak üzere otağdan çıkarılmasının ardından Alpagu Han “Ne bilirsin anan hakkında? Boy kim?” demesiyle Akkız “Adı Alaca’ymış. Üç Kurıkanlardanmış” diyerek annesi hakkında babası Evren Alp’ten duyduklarını anlatır.

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