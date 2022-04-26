Alpagu Han Akkız ve Temur’u ordusuna komutan Batuga’yı ise başbuğ yaptı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Alpagu Han Çin’e savaş açtı | Video 20.04.2022 | 00:03
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"Sen çukurdaki Batuga’yı ararsın. Ya Batuga’daki çukuru bulursan?" | Video 19.04.2022 | 22:29
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Mei Jin’in şeytani oyunu | Video 19.04.2022 | 22:01
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Destan 20. bölüm fragmanı... Destan'In yeni bölümünden ilk kareler | Video 15.04.2022 | 19:58
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Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü! | Video 12.04.2022 | 22:40
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Destan 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Batuga'ya bir şey olmuş!" | Video 10.04.2022 | 10:04
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Destan 19. Bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 08.04.2022 | 21:11
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Destan 19.bölüm fragmanı! Destan 19.yeni bölümde neler olacak? 06.04.2022 | 01:25
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DESTAN son bölüm izle! ATV Destan 18. bölüm FULL İZLE | TEK PARÇA | Video 07.04.2022 | 08:22
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Akkız ve Batuga Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanını anlattı! | Video 05.04.2022 | 22:36
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Batuga Dağ tahtına oturup han oldu | Video 05.04.2022 | 22:18
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Destan 18. bölüm tanıtımı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 01.04.2022 | 22:53
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi göre ‘Destan’, atv ekranındaki 21’inci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.