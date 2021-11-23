Video Destan Destan 1. bölüm... 'Destan'da ihanete uğrayan Alpagu Han, eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı! | Video
Destan 1. bölüm... 'Destan'da ihanete uğrayan Alpagu Han, eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı! | Video

Destan 1. bölüm... 'Destan'da ihanete uğrayan Alpagu Han, eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı! | Video

23.11.2021 | 20:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Destan 1. bölüm... ’Destan’da ihanete uğrayan Alpagu Han, eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı! | Video 02:43
Destan 1. bölüm... 'Destan'da ihanete uğrayan Alpagu Han, eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı! | Video 23.11.2021 | 20:30
Destan 1. bölüm... Ben Dağ’ın kızı Akkız! | Video 04:34
Destan 1. bölüm... "Ben Dağ'ın kızı Akkız!" | Video 23.11.2021 | 20:16
’Destan’ 1. bölüm... Çift başlı kurdun pençesi sensin! | Video 02:50
'Destan' 1. bölüm... "Çift başlı kurdun pençesi sensin!" | Video 23.11.2021 | 21:23
Destan 1. Bölüm 4. Son Fragmanı yayınlandı izle! İşte Destan dizisinin 50 ülkeden birden gündem olan fragmanı... 00:59
Destan 1. Bölüm 4. Son Fragmanı yayınlandı izle! İşte Destan dizisinin 50 ülkeden birden gündem olan fragmanı... 16.11.2021 | 10:02
Destan 1. Bölüm’e damga vuran sahne; Alpagu Han, Batuga’nın canına kıyacak mı? 01:53
Destan 1. Bölüm'e damga vuran sahne; Alpagu Han, Batuga'nın canına kıyacak mı? 23.11.2021 | 21:43

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Destan’, atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük bir ilgiye mazhar oldu. ‘Destan’ın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, pusuya düşen Alpagu Han, yaşadığı ihanetin hesabını Batuga’nın annesi Tılsım’dan sordu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA