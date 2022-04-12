Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü! | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Destan’ın on dokuzuncu bölümünde Akkız Alpagu Han’dan, yok olan obasının ve Kün Ata’nın hesabını sorar ama Alpagu Han’ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, anasını kurtarıp geldiğinde Batuga’yı ve Tutkun’u bulamaz. Kırçiçek’in “Batuga’yla Tutkun... Yoklar. Kan vardı. Birileri... Ceset sürüklemiş’’ sözleriyle Akkız, Temur, Saltuk, Sırma ve Yaman şoka girerler. Ormanda Batuga ve Tutkun’u aramaya koyulurlar.