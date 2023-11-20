İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! Hem katılanlar, hem izleyenler gözyaşlarını tutamadı

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce masum ve savunmasız sivil hayatını kaybetti. İsrail'in insanlık dışı saldırıları dünya kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, İspanya'da yapılan bir sosyal deney tüyleri diken diken etti. İnsanlar yerin altından duydukları çocuk ağlaması sesinin, şehit edilen Filistinli çocukların çığlıkları olduğunu anladığı anlar hem izleyenleri hem deneye katılanları duygulandırdı. Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı