Video Dünya Kupası Kanada'da UFO heyecanı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu | Video

Kanada'da UFO heyecanı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu | Video

Kanada'da UFO heyecanı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu | Video
24.03.2021 | 13:02

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UFO'larla ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Yıllardır uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiği söyleniyor. Hatta uzaylılarla iletişime geçtiğini veya kaçırıldığını söyleyen birçok insan var. UFO'lara ait olduğu söylenen videolar ve görüntüler de var. Şimdi bu iddiaların arasına yeni bir tanesi daha katıldı. Kanada'nın Toronto kentinde çekilen bir video sosyal medyaya damga vurdu. İşte UFO'lara ait söz konusu o video ve komplo teorisyenlerinin konu hakkındaki açıklamaları...

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