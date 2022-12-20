Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 20.12.2022 | 11:10
01:57
Şampiyon Arjantin! Buenos Aires'te Dünya Kupası coşkusu | Video 19.12.2022 | 09:16
01:28
Messi'nin gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı 17.12.2022 | 14:20
05:12
02:17
Cüneyt Çakır'dan SABAH TV'ye özel açıklamalar 15.12.2022 | 23:44
01:02
Abdülkadir Ömür'den SABAH TV'ye özel şampiyonluk sözleri 15.12.2022 | 16:55
03:04
02:37
Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 15.12.2022 | 08:56
02:29
Fas'ın başkenti Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada | Video 15.12.2022 | 08:56
01:14
Galatasaray - Lazio maçı CANLI İZLE | Video 13.12.2022 | 16:54
02:29
ARJANTİN - HIRVATİSTAN TRT1 CANLI İZLE DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI 13.12.2022 | 16:19
04:51
Victor Nelsson: "Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum" | Video 11.12.2022 | 16:22
00:22
Messi ve Weghorst arasında gerginlik: "Ne bakıyorsun aptal" 10.12.2022 | 10:39
03:49
Umut Nayir'den Şenol Güneş ve Mauro Icardi'ye övgüler! 09.12.2022 | 10:29
01:24
00:36
Serdar Dursun açıkladı! Ronaldo mu Messi mi? | Video 08.12.2022 | 10:53
00:42
00:49
05:29
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’de gençlik ve spor devrimine imza attık" | Video 07.12.2022 | 09:44
03:47
Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı | Video 07.12.2022 | 08:36
Fransa'yı mağlup ederek tarihinin 3. Dünya Kupası zaferini elde eden Arjantin Milli Takımı, kupayla birlikte başkent Buenos Aires'e iniş yaptı.