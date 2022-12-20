Video Spor Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi...
Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi...

Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi...

20.12.2022 | 11:10

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Fransa'yı mağlup ederek tarihinin 3. Dünya Kupası zaferini elde eden Arjantin Milli Takımı, kupayla birlikte başkent Buenos Aires'e iniş yaptı.

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