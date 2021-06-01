Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü fragmanı: Eşkıya'da Çakırbeyli ve Façalı ailesine düşen ateş... | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü fragmanı: Eşkıya'da Çakırbeyli ve Façalı ailesine düşen ateş... | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü fragmanı: Eşkıya'da Çakırbeyli ve Façalı ailesine düşen ateş... | Video
01.06.2021 | 19:26

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''Sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez!'' Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

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Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar. Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

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