Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. Son Bölüm Tamamı (8 Haziran 2021 Salı) Full izle! Acımadan böyle sıktı

atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. Son Bölüm yayınlandı! EDHO'da emri verdiler... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. Bölüm'de Kimsesiz Doğan, Hamdi Baba'nın topuğuna sıktırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. Son Bölüm tamamı tek parça ilemek için aşağıdaki linke tıklayın...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 198. SON BÖLÜM TAMAMI (8 HAZİRAN 2021 SALI) İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. Bölüm

Çakırbeyliler yeni düşmanlarla mücadele ediyor!

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.