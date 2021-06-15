Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezon Finali bu akşam atv'de! Eşkıya 199. son bölüm fragmanı izle | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezon Finali bu akşam atv'de! Eşkıya 199. son bölüm fragmanı izle | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezon Finali bu akşam atv'de! Eşkıya 199. son bölüm fragmanı izle | Video
15.06.2021 | 10:10

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezon Finali bu akşam atv'de! Eşkıya 199. son bölüm fragmanı izle | Video 00:30
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"Hedefe kendimi koyacağım!" Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

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Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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