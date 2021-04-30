Akıncı 18. Bölüm 2. Fragmanı "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
01:05
Kırmızı Oda 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 30.04.2021 | 13:54
04:03
02:00
Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm Ön İzleme fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 17:05
01:01
Camdaki Kız 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 14:09
00:47
Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 11:06
10:18
00:27
00:28
00:54
Sadakatsiz 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 28.04.2021 | 15:22
00:50
00:30
Bir Zamanlar Çukurova 94. Yeni Son Bölüm (29 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! 30.04.2021 | 08:28
10:35
00:45
00:56
02:48
00:54
00:45
Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 26.04.2021 | 16:20
00:29
Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner. Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.