ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video

atv’nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşları’nın birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Ateş Kuşları için geri sayım başladı.

atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten, sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının çok konuşulacak yeni dizisi Ateş Kuşlar'nın birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.