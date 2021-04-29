Video Fragman Camdaki Kız 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Camdaki Kız 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Camdaki Kız 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
29.04.2021 | 14:09

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OTOMATİK OYNAT

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Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

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