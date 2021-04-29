Camdaki Kız 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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Camdaki Kız 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 14:09
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Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 11:06
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Sadakatsiz 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 28.04.2021 | 15:22
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Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 26.04.2021 | 16:20
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Kuruluş Osman 56. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video 25.04.2021 | 13:50
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Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video 25.04.2021 | 11:59
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. Bölüm son fragmanı yayınlandı | Video 24.04.2021 | 13:55
Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!