Video Fragman Sustalı Ceylan 1. Bölüm Tanıtımı yayınlandı! “İstanbul denen bu şehirde pusuya yattım bekliyorum!” | Video
Sustalı Ceylan 1. Bölüm Tanıtımı yayınlandı! “İstanbul denen bu şehirde pusuya yattım bekliyorum!” | Video

Sustalı Ceylan 1. Bölüm Tanıtımı yayınlandı! “İstanbul denen bu şehirde pusuya yattım bekliyorum!” | Video

10.01.2025 | 14:02

Atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan 1. Bölüm Tanıtımı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Süreç Film imzalı yeni dizi Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

Yeni dizi Sustalı Ceylan yakında atv'de!

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